Главные новости за 27 июля. Новороссийск

Каспийский трубопроводный консорциум возобновил прием и отгрузку нефти через морской терминал в порту Новороссийска. О восстановлении работы терминала сообщило Министерство энергетики Республики Казахстан.

По состоянию на 9:00 27 июля в Новороссийске топливо отпускали на 27 автозаправочных станциях. На всех действующих АЗС сохраняются ограничения: бензин и дизельное топливо отпускают только в баки автомобилей, не более 20–60 литров.

В станице Натухаевской под Новороссийском начали реконструкцию воздушной линии электропередачи. После завершения работ энергетики рассчитывают повысить надежность электроснабжения жителей и социальных объектов и снизить риск перебоев.

В Новороссийске обновили местные нормативные акты, регулирующие предоставление и проверку сведений о доходах и имуществе муниципальных служащих, претендентов на должности в городской администрации и членов их семей.

Новороссийская таможня возбудила уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей по ч. 4 ст. 194 УК РФ в отношении преступной группы, ввезшей в Россию 50 иномарок под видом запчастей и агрегатов.