На Ставрополье около 200 инвестпроектов получили землю без торгов

Около 200 инвестиционных проектов в Ставропольском крае получили земельные участки без проведения торгов для реализации масштабных инициатив. Об этом в интервью «Ъ-Кавказ» рассказал министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

По его словам, предоставление земельных участков остается одним из наиболее востребованных инструментов поддержки инвесторов. Механизм используется для реализации промышленных, туристических, санаторно-курортных и коммерческих проектов.

«На первом месте — предоставление земельных участков без торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов. Без площадки невозможно начинать строительство, поэтому этот механизм остается одним из самых востребованных. Сегодня им воспользовались уже около 200 проектов — это промышленные предприятия, санатории, гостиницы, коммерческие и производственные объекты»,— отметил Антон Доронин.

При этом получение участка предполагает выполнение инвестором обязательств по реализации проекта. В случае если объект без объективных причин не вводится в установленные сроки, площадка может быть передана другому инвестору.

Помимо земельной поддержки, регион помогает компаниям с созданием необходимой инфраструктуры — подключением к газовым, электрическим и водным сетям, а также строительством подъездных дорог.

Роман Лаврухин