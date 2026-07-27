Инвесторы на Ставрополье начали переносить сроки реализации проектов из-за роста стоимости строительства, оборудования и изменения логистических цепочек. Об этом в интервью «Ъ-Кавказ» рассказал министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

По его словам, бизнес в текущих условиях чаще корректирует графики реализации, чем отказывается от проектов. Основными причинами стали высокая ключевая ставка, удорожание строительных работ и оборудования, а также изменение логистики.

«Скорее переносит сроки, чем отказывается от них. Причины понятны: выросла стоимость строительства, оборудования, изменилась логистика. Все это увеличивает стоимость проектов, может сдвинуть сроки»,— отметил Антон Доронин.

По словам министра, эти вопросы регулярно рассматриваются на координационном совете по развитию инвестиционной деятельности. Региональные власти готовы сопровождать инвесторов, помогая с инфраструктурой и земельными участками.

«Наша позиция остается неизменной: если инвестор готов работать, его нужно поддержать. Можно пересмотреть график реализации, помочь с инфраструктурой или земельным участком. Гораздо хуже, если проект будет остановлен. Тогда регион потеряет и инвестиции, и новые рабочие места»,— сказал господин Доронин.

По данным министра, по итогам 2025 года объем инвестиций в основной капитал в Ставропольском крае вырос на 1,5% и превысил 420 млрд рублей против 383,9 млрд рублей годом ранее. Регион сохраняет рост инвестиционной активности девятый год подряд. На 2026 год поставлена задача обеспечить объем инвестиций не менее 430 млрд рублей.

Полная версия интервью с Антоном Дорониным - по ссылке

Роман Лаврухин