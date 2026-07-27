В больницах Свердловской области могут появиться занятия по хоровому пению
В медицинских учреждениях Свердловской области могут появиться занятия по хоровому пению для пациентов и сотрудников, сообщили в региональном минздраве.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Ведомство рассматривает возможность присоединиться к федеральному пилотному проекту «Культурное долголетие: хоровое пение в учреждениях здравоохранения». Проект предусматривает организацию открытых хоровых занятий на базе госпиталей, санаториев, реабилитационных и гериатрических центров. По замыслу организаторов, хоровое пение поможет пациентам снизить уровень стресса, поддержать когнитивное здоровье и улучшить эмоциональное состояние. Кроме того, это поможет создать более комфортную атмосферу в медицинских учреждениях.
В настоящий момент региональный минздрав собирает мнения руководителей медицинских организаций о готовности участвовать в проекте. Отмечается, что несколько свердловских учреждений уже выразили заинтересованность и заявили о готовности стать пилотными площадками.
Предполагается, что занятия будут проходить один-два раза в неделю продолжительностью до 60 минут. Участвовать в них смогут все желающие без музыкальной подготовки, а проводить занятия планируется с участием профессиональных хормейстеров, музыкантов и студентов творческих вузов. В минздраве подчеркнули, что участие в проекте будет добровольным как для медицинских организаций, так и для пациентов и сотрудников.