В больницах Свердловской области могут появиться занятия по хоровому пению

В медицинских учреждениях Свердловской области могут появиться занятия по хоровому пению для пациентов и сотрудников, сообщили в региональном минздраве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Ведомство рассматривает возможность присоединиться к федеральному пилотному проекту «Культурное долголетие: хоровое пение в учреждениях здравоохранения». Проект предусматривает организацию открытых хоровых занятий на базе госпиталей, санаториев, реабилитационных и гериатрических центров. По замыслу организаторов, хоровое пение поможет пациентам снизить уровень стресса, поддержать когнитивное здоровье и улучшить эмоциональное состояние. Кроме того, это поможет создать более комфортную атмосферу в медицинских учреждениях.

В настоящий момент региональный минздрав собирает мнения руководителей медицинских организаций о готовности участвовать в проекте. Отмечается, что несколько свердловских учреждений уже выразили заинтересованность и заявили о готовности стать пилотными площадками.

Предполагается, что занятия будут проходить один-два раза в неделю продолжительностью до 60 минут. Участвовать в них смогут все желающие без музыкальной подготовки, а проводить занятия планируется с участием профессиональных хормейстеров, музыкантов и студентов творческих вузов. В минздраве подчеркнули, что участие в проекте будет добровольным как для медицинских организаций, так и для пациентов и сотрудников.

Полина Бабинцева