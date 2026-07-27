Продажу бензина до 40 литров разрешили в Саратовской области

Ограничения на торговлю топливом смягчают в Саратовской области. О решении оперштаба рассказал в личном Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Власти заявили о постепенной нормализации ситуации. Ранее в регионе запретили отпуск бензина и дизельного топлива больше 30 л в руки. Теперь лимит подняли до 40 л.

Отраслевое руководство областного кабмина продолжит контролировать ситуацию. Отмечено, что «стратегически важно» обеспечивать топливом аварийные, экстренные и коммунальные службы. Также особое внимание уделят аграрному сектору, в котором стартовала уборочная кампания.

Ограничения на продажу топлива изначально ввели на период с 23 по 30 июня. Тогда господин Бусаргин отметил, что меру приняли для пресечения спекуляций на рынке и снижения необоснованного ажиотажа. Срок два раза продляли.

Дарья Васенина