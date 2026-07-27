Суд назначил 22 года колонии жителю Новороссийска по делу о госизмене

Южный окружной военный суд вынес приговор Евгению Чернышову по делу о публичных призывах к терроризму, оправдании терроризма, содействии террористической организации и государственной измене. Суд назначил ему 22 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штраф в размере 150 тыс. руб., сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Как установил суд, в марте 2024 года фигурант дела в Новороссийске разместил в сети комментарии, в которых положительно оценивал действия запрещенных террористических организаций «Легион “Свобода России”» и «Русский добровольческий корпус». Также он призывал к вступлению в террористическое объединение РДК.

По версии суда, в период с 3 апреля по 6 мая 2025 года фигурант дела переписывался с лицом, которое представилось участником террористического объединения ЛСР. В ходе общения он согласился оказывать помощь организации и содействовать ее деятельности против безопасности Российской Федерации.

Кроме того, 4 мая 2025 года Евгений Чернышов собрал сведения о Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота. Он сфотографировал объект, а также количество и места расположения военных кораблей. Полученные данные, как установил суд, 6 мая были переданы сотрудникам Главного управления разведки Минобороны Украины.

Евгений Чернышов признал вину в полном объеме. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 22 лет лишения свободы, первые три из которых он проведет в тюрьме, с последующим отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу. Стороны могут обжаловать его в Апелляционном военном суде.

Мария Удовик