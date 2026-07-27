Энергоснабжение в Новочеркасске восстановят к 28 июля

В Новочеркасске после урагана без электричества остаются 3,2 тыс. жителей, в том числе 800 детей. Об этом сообщил глава города Павел Исаков в своем Telegram-канале. Восстановить его планируется к концу 28 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Без света остаются 1,1 тыс. абонентов. В круглосуточном режиме работают 14 бригад из 42 специалистов, задействовано 14 единиц техники.

Из-за повреждения газопровода отключены 22 абонента. На месте трудятся три бригады и три единицы техники. Завершить работы планируют к 1 августа. Ураган повалил 534 дерева. В настоящее время ведётся вывоз порубочных остатков: уже вывезено 658 кубов отходов, распилено 226 деревьев.

Кроме того, начала работу специальная рабочая группа по оценке ущерба, нанесенного имуществу горожан, а также зданиям и сооружениям на территории города.

Мария Хоперская