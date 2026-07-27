В Ростове задержали 71 нелегального мигранта в ходе рейда на Темернике

В Ростове-на-Дону прошел масштабный рейд на рынке Темерник и прилегающих территориях. В ходе мероприятия задержали 71 нелегального мигранта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

При поддержке Росгвардии провели 44 обыска у лиц, предположительно причастных к конфликту, произошедшему 22 июля в микрорайоне Темерник. Установили трех участников инцидента. Ранее по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершённом группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

На оцепленном рынке оперативники опросили 270 человек, 145 из которых оказались приезжими. В полицию доставили 80 человек: 71 задержали за нарушения миграционного законодательства, ещё одного за хранение наркотиков.

В отношении 11 человек возбудили административные дела. Помимо этого, зафиксированы признаки уголовных преступлений, связанных с подделкой документов, организацией незаконной миграции и фиктивной постановкой на учет.

Из незаконного оборота изъяли более 10 тонн пищевой продукции и 9 тысяч бутылок безалкогольных напитков.

Мария Хоперская