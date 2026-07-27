Мэрия Волгограда накажет подрядчика в случае срыва благоустройства площади

Мэрия Волгограда предупредила МБУ «Северное» о возможных последствиях в случае срыва сроков благоустройства площади Павших Борцов.Об этом сообщает V1.RU со ссылкой на ответ администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Комитет экономической политики и развития Волгоградской области Фото: Комитет экономической политики и развития Волгоградской области

Заказчиком работ выступило МБУ «Волгоградзеленхоз», начальная стоимость контракта превышала 327 млн руб. Генподрядчиком стало МБУ «Северное», снизившее цену до 291 млн руб. Организация привлекла двух субподрядчиков, разбив закупку на два лота у единственного поставщика. Основные работы, включая перенос памятника Александру Невскому, укладку гранитной плитки и установку малых архитектурных форм, должны были завершить до 15 июля, а полностью контракт — до 1 августа.

При этом только 9 июля администрация сообщила, что на площади начали заливать бетонную плиту. В мэрии заверили, что у подрядчика еще есть время, но в случае срыва сроков без объективных причин применят меры воздействия, предусмотренные контрактом и законодательством.

Прокуратура Центрального района начала проверку законности работ на площади, ее завершение ожидается в середине августа.

Нина Шевченко