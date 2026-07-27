Преступность в Астраханской области пошла на спад

В Астраханской области за прошедшие шесть месяцев 2026 года общее число преступлений снизилось на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора по итогам заседания коллегии регионального УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

Количество преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, сократилось на треть. Число правонарушений в общественных местах уменьшилось на 7,5%, на улицах — на 18,8%. Преступлений с участием несовершеннолетних стало меньше на 14,6%, среди мигрантов — на 7,1%.

Сотрудники полиции раскрыли свыше 2,6 тыс. преступлений, пресекли 398 фактов незаконного оборота наркотиков, 38 — противоправного оборота оружия, 133 — в сфере экологии, 97 — в сфере незаконной миграции, 576 — экономической направленности. Криминальная обстановка в регионе оценена как стабильная и контролируемая.

Нина Шевченко