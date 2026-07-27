Реальные доходы жителей Ростовской области замедлили рост

Рост реальных денежных доходов населения Ростовской области в январе—мае 2026 года замедлился до 104% к уровню аналогичного периода прошлого года против 108,3% годом ранее. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах региона, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

По данным мониторинга, номинальные денежные доходы населения региона за январь—май составили 1,04 трлн руб., увеличившись на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В расчете на одного жителя среднедушевые денежные доходы достигли 50,8 тыс. руб. в месяц.

При этом после учета изменения потребительских цен темпы роста доходов оказались ниже. Индекс реальных денежных доходов населения составил 104% к январю—маю 2025 года.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций Ростовской области за январь—апрель 2026 года достигла 67,8 тыс. руб., увеличившись на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Валерий Климов