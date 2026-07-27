В Краснодарском крае снизилось количество выявленных поддельных купюр

По итогам первого полугодия 2026 года из банковской системы Краснодарского края изъяли и передали правоохранительным органам 123 поддельные банкноты Банка России. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выявленных фальшивых денежных знаков сократилось на 47.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Наибольшее число подделок пришлось на банкноты номиналом 5 тыс. руб. За шесть месяцев выявили 73 такие купюры. Кроме того, из оборота изъяли 43 поддельные банкноты номиналом 1 тыс. руб., три купюры номиналом 2 тыс. руб. и две банкноты достоинством 500 руб.

Помимо российских денежных знаков, в первом полугодии 2026 года в Краснодарском крае обнаружили 11 поддельных банкнот иностранных государств. Все выявленные фальшивые купюры изъяли из обращения.

Заместитель начальника Южного ГУ Банка России Владимир Лютов сообщил, что в регионе сохраняется устойчивая тенденция к снижению количества поддельных денег. При этом он отметил, что, несмотря на существующие меры защиты, фальшивые банкноты продолжают встречаться в обращении. По его словам, для проверки подлинности купюр можно использовать мобильное приложение «Банкноты Банка России», в котором собрана информация о защитных признаках денежных знаков и способах их проверки. Эти сведения помогают отличить подлинную банкноту от поддельной.

Снижение количества выявленных фальшивых банкнот зафиксировали и в целом по стране. По данным Банка России, за первое полугодие 2026 года выявили 2,6 тыс. поддельных денежных знаков. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года этот показатель уменьшился на 750 банкнот.

Мария Удовик