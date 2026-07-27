Шесть новых судей в Волгоградской области назначил Владимир Путин

Президент России Владимир Путин назначил новых судей в Волгоградской области. Указ подписан 27 июля, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Волгоградский областной суд Фото: Волгоградский областной суд

Судьей Волгоградского областного суда назначена Анна Бондарь. Заместителем председателя Дзержинского районного суда Волгограда стал Александр Солтыс.

Ирина Купина стала судьей Тракторозаводского районного суда Волгограда. Владимир Гулян назначен на пост судьи в Городищенском районном суде, Сергей Болкунов и Ольга Зарубина — в Камышинском городском суде.

Нина Шевченко