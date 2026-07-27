Александр Скрябин: в ростовских парках планируется высадить 200 деревьев

В парках Ростова-на-Дону в осенний день древонасаждение планируется высадить 200 деревьев. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Скрябин Фото: Александр Скрябин

В рамках работ по ликвидации последствий шторма, обрушившегося на город 25 июля, на территориях убрано более 90 поврежденных деревьев. В парках Левобережье, им. М. Горького, Осеннем и зоопарке работы выполнены в полном объеме. Продолжается уборка крупногабаритных веток и порубочного мусора с применением специализированной техники, демонтируются повреждённые конструкции. В парке им. Н. Островского завершается восстановление кабелей уличного освещения.

Все входные группы, детские и спортивные площадки, зоны аттракционов дополнительно проверены специалистами на скрытые повреждения несущих конструкций.

Бригады рабочих перешли к финальному этапу благоустройства: выравниванию грунта в местах удалённых стволов. Рассматривается возможность создания художественных деревянных скульптур из сохранившихся массивных стволов.

Мария Хоперская