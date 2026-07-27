Путин запретил иностранцам владеть земельными участками в Сириусе

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым федеральную территорию «Сириус» включили в перечень приграничных территорий. После вступления документа в силу иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не смогут приобретать в собственность земельные участки на федеральной территории, а также владеть ими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Каверина Фото: Александра Каверина

Соответствующие изменения внесли в перечень приграничных территорий, на которых законодательство запрещает иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам обладать земельными участками на праве собственности.

Таким образом, федеральная территория «Сириус» получила статус приграничной территории в рамках действующего законодательства. В результате действия указа ограничения на право собственности на земельные участки распространились на иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранные юридические лица.

Документ подписал президент России Владимир Путин. Согласно указу, Сириус включили в перечень приграничных территорий, где иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать земельными участками на праве собственности. Других изменений документ не предусматривает.

Ранее сообщалось, что с начала июня 2026 года владельцы счетов из недружественных государств (включая Францию и Норвегию) столкнулись с блокировкой банковских депозитов в российских кредитных организациях — Т-Банке, Сбере и ВТБ. Данная мера связана с распространением контрсанкционных ограничений на средства иностранных граждан-нерезидентов и осуществляется в целях исполнения положений указа президента РФ. Уточняется, что блокировка затронула в том числе высококвалифицированных специалистов, работающих в России по «визе талантов», а также лиц, разделяющих традиционные ценности, при этом наличие вида на жительство не является основанием для вывода средств. В банковских уведомлениях действие квалифицируется как временное и техническое — «в рамках настройки процессов» по реализации нормативных требований.

Мария Удовик