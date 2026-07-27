Астраханский минсельхоз взыскал с аграриев 3 млн субсидии за искаженные отчеты

Арбитражный суд Астраханской области взыскал с ООО «Баракэт» 3 млн руб. субсидии, полученной на развитие растениеводства. Соответствующее решение появилось в картотеке арбитражных дел 21 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФАС России Фото: ФАС России

Компания получила субсидию в декабре 2022 года по региональной программе на обеспечение прироста посевных площадей под овощи и картофель. По условиям соглашения, фирма должна была отчитаться о достижении результатов, в том числе о приеме новых постоянных работников. В ходе плановой проверки в феврале 2026 года минсельхоз установил, что отчетность по расходам не представлена, а в отчете о достижении результатов за 2023 год компания указала, что приняла одного нового сотрудника, хотя на тот момент он там не работал. Документы, подтверждающие трудоустройство, оформили только в период проверки.

Министерство потребовало вернуть субсидию, компания признала требования, но деньги не вернула. В суде ООО «Баракэт» также признало нарушения и просило предоставить рассрочку на два года, однако ходатайство не рассмотрели из-за неуплаты госпошлины. Суд удовлетворил иск министерства, обязав компанию вернуть 3 млн руб., а также выплатить госпошлину 115,7 тыс. руб.

ООО «Баракэт» зарегистрировано селе Разночиновка Наримановского района в 2020 году. Компания занимается выращиванием овощей. Директором и единственным учредителем значится Эльшан Алиев. С 2022 года финансовые показатели агрофирмы снижались: выручка упала с 9 млн руб. в 2022 году до нуля в 2024-м, прибыль — с 5,7 млн руб. до нуля за соответствующий период. Бухгалтерская отчетность за 2025 год не представлена. По состоянию на 1 июля 2026 года у ООО «Баракэт» имеется задолженность по налогам и страховым взносам на общую сумму 863 тыс. руб., открыто два исполнительных производства.

Нина Шевченко