Вакансий в Ростовской области стало меньше почти на 6 тысяч

Количество вакансий, заявленных работодателями Ростовской области, в январе—мае 2026 года сократилось до 35,5 тыс. против 41,4 тыс. за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах региона, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Снижение потребности работодателей в кадрах составило 5,9 тыс. вакансий, или около 14%. По данным мониторинга, наибольший объем заявленных вакансий пришелся на организации, осуществляющие подбор персонала и предоставляющие услуги в области занятости населения.

Одновременно снизилось число принятых на работу сотрудников. За январь—май работодатели региона приняли 42,4 тыс. человек против 49,5 тыс. годом ранее. Количество уволенных также уменьшилось — до 39,8 тыс. человек с 45,2 тыс. за аналогичный период прошлого года.

Ранее в мониторинге отмечалось увеличение числа работников, находившихся в простое: в январе—мае 2026 года этот показатель составил 5,2 тыс. человек против 2,6 тыс. годом ранее.

Валерий Климов