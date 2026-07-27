В Екатеринбурге открылась уличная фотовыставка о фестивалях молодежи

На улице Вайнера в Екатеринбурге открылась фотовыставка «Формула дружбы: всемирные фестивали молодежи в объективе ТАСС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Оломская Фото: Полина Оломская

В экспозиции истории четырех фестивалей молодежи: более 30 снимков, которые были сделаны в Москве в 1957, 1985 и 2017 годах, в Сочи в 2017 году и в Сириусе в 2024 году.

В открытии приняли участие заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова и ректор УрФУ Илья Обабков.

Выставка стала частью подготовки к предстоящему Международному фестивалю молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В нем планирует принять участие около 10 тыс. человек из 190 стран мира.

Госпожа Савинова пообещала, что в Историческом сквере и в парке Маяковского пройдет большая музыкально-культурная программа для молодежи, появятся артефакты, связанные с фестивалем, которые станут наследием для Екатеринбурга.

Полина Оломская