Число работников в простое в Ростовской области выросло почти вдвое

Количество работников организаций Ростовской области, находившихся в простое, за год увеличилось почти вдвое — с 2,6 тыс. до 5,2 тыс. человек. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах региона, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ

По данным мониторинга, в январе—мае 2026 года в простое находились 5 187 работников против 2 619 человек за аналогичный период прошлого года. Рост показателя составил 97,7%.

Одновременно увеличилось число сотрудников, переведенных на неполное рабочее время. Их количество выросло с 24,5 тыс. человек годом ранее до 28,4 тыс. человек в текущем периоде.

При этом общее движение кадров в организациях региона замедлилось. За январь—май работодатели приняли на работу 42,4 тыс. человек против 49,5 тыс. годом ранее. Количество уволенных также снизилось — до 39,8 тыс. человек с 45,2 тыс. за аналогичный период прошлого года.

Валерий Климов