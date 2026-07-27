ФСБ расследует новое дело о публичном оправдании терроризма в Пензенской области
В Пензенской области задержан 54-летний местный житель по подозрению в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ.
Фото: УФСБ России по Пензенской области / Коммерсантъ
По данным следствия, мужчина выступает против СВО. Он разместил в интернете материалы в поддержку проукраинских террористических организаций.
В отношении пензенца возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности.