Прокуратура Ставрополья вскрыла многомиллионные приписки при строительстве поликлиники

Руководитель подрядной организации, возводившей поликлиническое подразделение Арзгирской районной больницы, стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере — следствие оценивает ущерб федеральной казне более чем в 3,6 млн руб., сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

Уголовное преследование в отношении генерального директора строительной компании возбуждено в Ставропольском крае по итогам надзорных мероприятий районной прокуратуры. Поводом для разбирательства послужило строительство поликлинического подразделения ГБУЗ СК «Арзгирская районная больница».

В 2023 году министерство строительства и архитектуры Ставропольского края заключило государственный контракт с коммерческой структурой на возведение медицинского объекта. Однако, как установила прокуратура Арзгирского района в ходе проверки соблюдения законодательства о контрактной системе, исполнение договора сопровождалось грубыми нарушениями.

По данным надзорного ведомства, после завершения работ глава подрядной организации внес в приемочную документацию заведомо ложные сведения: в актах были завышены объемы выполненных работ, а применявшиеся строительные материалы указаны более высокой марки, чем использовались на объекте в действительности. Фактически же компания задействовала меньше материалов и более низкого качества, тогда как оплату получила в полном объеме, предусмотренном контрактом.

Причиненный федеральному бюджету урон превысил 3,6 млн руб. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ, предусматривающей ответственность за мошенничество в особо крупном размере.

Прокуратура взяла под контроль ход расследования, а также вопрос возмещения нанесенного государственной казне ущерба.

Станислав Маслаков