В Волгоградской области открыли новый туристический маршрут

В Волгоградской области разработали новый шестидневный туристический автомаршрут «Казаки и реки». Он приурочен к Году единства народов России. Созданием занимались специалисты Центра развития туризма и международного сотрудничества региона совместно с администрациями муниципалитетов и Агентством инвестиционного развития, сообщили на официальном портале Волгоградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный портал Волгоградской области Фото: Официальный портал Волгоградской области

Маршрут включает этнографические комплексы, храмы и памятные места, связанные с казачеством и отечественной историей. Среди ключевых точек — Урюпинский художественно-краеведческий музея, Хоперская тропа, памятный знак «Донским казакам — защитникам Отечества», природный парк «Усть-Медведицкий» и Шукшинский утес.

Путь проходит по семи районам области, а также через Михайловку, Урюпинск и Волгоград вдоль рек Хопра, Бузулука, Медведицы, Иловли, Дона и Волги.

Сейчас в регионе доступны 334 туристических маршрута.

Нина Шевченко