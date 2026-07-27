Президент назначил новых судей Ярославского облсуда

Судьями Ярославского областного суда назначены Дмитрий Балаев и Александр Дрепелев. О подписании соответствующего указа президента сообщили в пресс-службе облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ярославского областного суда Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

Дмитрий Балаев с 2014 года был судьей Свердловского районного суда Костромы. Ему 43 года, следует из открытых данных. Александр Дрепелев был назначен судьей Дзержинского районного суда Ярославля в 2019 году. Ему 37 лет, родился в Ярославле, окончил Демидовский университет.

На сегодняшний день в Ярославском областном суде — 52 судьи. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в мае 2026 года на пост председателя Ярославского областного суда был назначен Борис Романов. В судебной системе господин Романов с 2005 года.

Алла Чижова