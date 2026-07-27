Поступления НДФЛ в бюджет Ростовской области выросли почти на 15%

По итогам января—мая 2026 года поступления налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Ростовской области выросли на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 54,3 млрд руб. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах региона, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Всего налоговые доходы консолидированного бюджета региона за пять месяцев составили 138 млрд руб., увеличившись на 6% к уровню прошлого года. Основной объем поступлений обеспечили налог на доходы физических лиц — 54,3 млрд руб., налог на прибыль организаций — 37,4 млрд руб. и налоги на имущество — 16,2 млрд руб.

При этом поступления по налогу на прибыль организаций выросли лишь на 1%, тогда как доходы от налогов на имущество сократились на 3%. Поступления по налогам на совокупный доход увеличились на 9,4%, по акцизам — на 8,3%.

В структуре налоговых доходов бюджета наибольшую долю занимал НДФЛ — 39,3%. На налог на прибыль организаций пришлось 27,1% поступлений, на налоги на имущество — 11,7%, на акцизы — 8,7%, на налоги на совокупный доход — 8,3%.

Роман Лаврухин