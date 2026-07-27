В Новороссийске на АЗС «Уфимнефти» снизились цены на бензин

В Новороссийске на нескольких автозаправочных станциях начали снижаться цены на бензин. На АЗС «Уфимнефти» стоимость топлива опустилась ниже 100 руб. за литр, тогда как ранее водители сообщали о ценах до 115 руб. за АИ-92 и 125 руб. за АИ-95, сообщает «Новороссийский рабочий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Ситуация с наличием топлива в городе также постепенно стабилизируется. Утром 27 июля работали 27 АЗС, на большинстве из них очередей практически нет. На отдельных заправках лимит отпуска увеличили до 60 литров, однако продажа топлива в канистры по-прежнему ограничена.

При этом АИ-100 остается наиболее дефицитным видом топлива, хотя его наличие на АЗС постепенно увеличивается. Цены на большинстве заправок после резкого роста пока сохраняются примерно на 1 руб. за литр выше докризисного уровня.

Снижение цен на «Уфимнефти» произошло после предупреждения Краснодарского УФАС. 14 июля ведомство сообщило о потенциальных признаках недобросовестного ценообразования у компаний, работающих под брендами «Уфимнефть», «Атан», «Степная», «Лаба», «Южная нефтяная компания» и «Нефтесфера». Им предписали привести цены в соответствие с рыночными реалиями до 31 июля.

Несколько дней АЗС «Уфимнефти» в Новороссийске продавали автомобилистам только дизельное топливо. Накануне выходных бензин снова появился в продаже, а его стоимость перешла в диапазон ниже 100 руб. за литр.

Власти рекомендуют не закупать топливо впрок, чтобы сократить очереди и сохранить доступность топлива для водителей. Проверить актуальное наличие топлива можно через чат-бот Новороссийска в MAX.

Анна Гречко