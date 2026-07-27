На севере Петербурга ограничат движение на КАД до конца июля

На внутреннем кольце КАД в Санкт-Петербурге с 28 по 30 июля введут временные ограничения движения в районе развязки с проспектом Энгельса. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке с 23-го по 25-й километр будет полностью перекрыт локальный дублер — боковой проезд вдоль внутреннего кольца. Одновременно на основном ходе КАД скорость движения ограничат до 50 км/ч.

При этом все съезды транспортной развязки с проспектом Энгельса продолжат работать в обычном режиме. Ограничения связаны с проведением работ по устранению колейности дорожного покрытия.

В дорожной службе отметили, что сроки проведения работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.

Матвей Николаев