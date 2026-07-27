Суд взыскал с организации свыше 700 тысяч за загрязнение почвы на Резинотехнике

Арбитражный суд Ярославской области взыскал с ООО «ГАЗДизель» 755 тыс. руб. в качестве возмещения вреда почвам как объекту охраны окружающей среды. Соответствующее решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

С иском в суд обратилось управление Росприроднадзора. Ведомство потребовало взыскать с организации свыше 1 млн руб.

«В ходе выездного обследования выявлен сброс сточных вод из прокопанной канавы около дороги, проходящей вдоль производственной территории на улице Спартаковской, д. 1 в городе Ярославле»,— указывается в тексте решения суда. Нарушение было зафиксировано инспекторами управления 31 октября 2024 года.

Лабораторные исследования показали наличие в пробах почвы превышения концентраций загрязняющих веществ. При этом основным предметом спора между сторонами стала оценка нанесенного вреда: с требуемой суммой в 1 млн руб. ответчик был не согласен и представил свои расчеты, по которым размер вреда составлял 61 тыс. руб.

Расчеты Росприроднадзора и ответчика отличались площадью загрязнения и отсутствием коэффициента-дефлятора. Истец пояснил, что площадь разлива сточных вод составила 80 кв. м, а фактическая площадь загрязнения — еще больше. В качестве доказательств был приведен протокол инструментального обследования, а также вызван специалист, отбиравший пробы. Ответчик же при расчете использовал площадь водоотводной канавы, которая составила 13 кв. м. Суд встал на сторону Росприроднадзора в части площади загрязнения, но признал, что управление неверно использовало коэффициент-дефлятора. В итоге суд взыскал с ООО «ГАЗДизель» 755 тыс. руб.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в октябре 2024 года после информации от местных жителей о загрязнении начались обследования Дудкинского и Медведевского ручьев. Ярославцы жаловались, что в Дудкинский пруд «опять начались сбросы непонятной жидкости».