Бутик-отель в Ростове-на-Дону открыл концертный сезон

На крыше бутик-отеля «39» в Ростове-на-Дону вечером 23 июля состоялось открытие музыкального сезона Руфтоп «39».



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Главной звездой концертного вечера стал джаз-оркестр клуба ЭССЕ под художественным руководством Овагема Султаняна. Коллектив, созданный весной 2025 года, объединил музыкантов, постоянных резидентов клуба, руководителей собственных проектов и признанных мастеров российского джаза. За короткое время оркестр стал заметным явлением музыкальной жизни Ростова, выступив на крупнейших площадках города вместе с известными российскими и зарубежными исполнителями, среди которых Ваагн Айрапетян, Дэн Барнетт (Австралия), Артем Баденко, Сона Гюлхасян, Рафаэль Петросян и ростовские музыканты.

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Концерт был посвящен 90-летию со дня рождения Кима Назаретова – легендарного музыканта, педагога и человека, чье имя неразрывно связано с историей ростовского джаза.