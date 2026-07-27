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Паром между Балтийском и Балтийской косой остановили из-за сильного ветра

Паромное сообщение между Балтийском и Балтийской косой в Калининградской области временно приостановлено из-за сильного ветра. Об этом сообщила Балтийская судоходная компания.

Калининградский морской канал закрыли из-за непогоды

Калининградский морской канал закрыли из-за непогоды

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Калининградский морской канал закрыли из-за непогоды

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Из-за неблагоприятных погодных условий закрыт Калининградский морской канал. По данным перевозчика, порывы ветра достигают 19 м/с, в связи с чем отменен рейс, запланированный на 14:00 по местному времени.

В Балтийской судоходной компании сообщили, что о возобновлении движения паромов будет объявлено дополнительно. В обычном режиме перевозчик выполняет по этому маршруту восемь рейсов ежедневно.

Матвей Николаев

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