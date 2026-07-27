Нижегородского подростка арестовали по делу о нападении на музыкантов

В Нижнем Новгороде арестовали 16-летнего местного жителя по обвинению в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) на улице Большой Покровской, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области. Еще двум фигурантам назначили подписку о невыезде, четвертому – обязательство о явке.

По данным следствия, 20 июля обвиняемые применили насилие в отношении двух потерпевших, включая несовершеннолетнего.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что группа подростков систематически нападает на людей. Одним из последних инцидентов стало нападение на музыкантов, возвращавшихся с инструментами после репетиции.

Галина Шамберина