Горизбирком зарегистрировал список кандидатов в Заксобрание от ЛДПР

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 27 июля зарегистрировала список кандидатов в депутаты Законодательного собрания по единому округу от ЛДПР. Всего избирком утвердил 69 представителей объединения. Изначально партсписок насчитывал 78 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге зарегистрировали список кандидатов в Заксобрание от ЛДПР

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В Петербурге зарегистрировали список кандидатов в Заксобрание от ЛДПР

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В ходе проверки у восьми представителей партии выявили неполноту документов. Еще один, муниципальный депутат Максим Антонов, оказался членом другой партии. Партбилет ЛДПР он получил месяцем ранее. До этого господин Антонов дважды становился депутатом совета МО «Прометей» от «Единой России».

Выборы в Заксобрание пройдут с 18 по 20 сентября. Всего планируется избирать 50 депутатов. Из них 25 — по спискам партий, а остальные — по одномандатным округам. До голосования допущены представители «Зеленых», «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, «Новых людей» и ЛДПР. Отказ в регистрации получили кандидаты из списка парламентской партии «Яблоко». Также избирком не стал заверять список кандидатов от партии «Родина».

Константин Леньков