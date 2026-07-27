В Ростовскую область направили аварийные бригады энергетиков из соседних регионов

Дополнительные аварийные бригады энергетиков из четырех соседних регионов направлены в Ростовскую область для устранения последствий непогоды. Об этом сообщила пресс-служба ПАО «Россети Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

По данным компании, в регион направляются 26 бригад из филиалов «Кубаньэнерго», «Волгоградэнерго», «Астраханьэнерго» и «Калмэнерго». Часть специалистов уже прибыла к местам проведения работ и приступила к восстановлению электроснабжения.

Дополнительные силы привлечены после ураганного ветра и сильных ливней, которые в выходные привели к нарушениям в работе объектов электросетевого комплекса в ряде районов Ростовской области.

Ранее власти Ростова-на-Дону сообщали, что из-за непогоды в городе были повалены более 40 деревьев и крупных веток. К ликвидации последствий стихии также привлечены городские спасатели, аварийные службы и сотрудники ДПЧС Ростовской области.

Валерий Климов