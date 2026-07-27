В Тюменском округе из-за паводка перекрыли дорогу Кулаково — Каменка

В Тюменском округе в связи с подтоплением проезжей части временно ограничили движение по автодороге Кулаково — Каменка. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Тюменской области Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Уточняется, что подтоплен участок Старого Ирбитского тракта. Проезд ко всем населенным пунктам в этом направлении и СНТ «Сапожок» доступен по основной дороге — Ирбитскому тракту.

На месте установлены дорожные знаки «Въезд запрещен». Водителей призывают быть внимательными и заранее планировать маршруты.

Полина Бабинцева