Третьему фигуранту дела об убийстве аниматоров назначили 23 года колонии

Краснодарский краевой суд продолжил оглашение приговора по уголовному делу об убийстве аниматоров. На основании обвинительного вердикта коллегии присяжных суд признал Арама Татосяна виновным в совершении преступлений, инкриминируемых ему органами следствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

По решению суда Араму Татосяну назначили наказание в виде 23 лет лишения свободы. Первые пять лет осужденный будет отбывать в тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.

Кроме лишения свободы, суд назначил Татосяну штраф в размере 400 тыс. руб. Также после освобождения ему установили ограничение свободы сроком на два года.

Приговор вынесли на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей. Суд признал Арама Татосяна виновным и определил вид и срок наказания, а также дополнительные меры уголовно-правового характера.

Оглашение приговора по уголовному делу продолжается. Суд последовательно определяет наказание каждому из фигурантов на основании обвинительного вердикта присяжных, которым подсудимые были признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений.

Мария Удовик