Второму фигуранту дела об убийстве аниматоров назначили 25 лет колонии

Краснодарский краевой суд продолжил оглашение приговора по уголовному делу об убийстве аниматоров. На основании обвинительного вердикта коллегии присяжных суд признал Анатолия Двойникова виновным в совершении преступлений, инкриминируемых ему органами следствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Суд назначил Анатолию Двойникову наказание в виде 25 лет лишения свободы. Первые пять лет осужденный будет отбывать в тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.

Кроме лишения свободы, суд назначил Двойникову штраф в размере 300 тыс. руб. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года. После отбытия основного наказания осужденному установили ограничение свободы сроком на два года.

Приговор вынесли на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей. Суд признал Анатолия Двойникова виновным и определил ему основное и дополнительные виды наказания.

Оглашение приговора по уголовному делу продолжается. Суд последовательно выносит решения в отношении всех фигурантов на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей, которым подсудимые были признаны виновными в совершении преступлений, инкриминируемых органами следствия.

Мария Удовик