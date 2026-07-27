В Тамани стартовали профориентационные каникулы для победителей конкурса «ТелеПорт в будущее»

27 июля в ДК «Юность» станицы Тамань стартовали профориентационные каникулы, которым предшествовал конкурс «ТелеПорт в будущее» — проект компании «ОТЭКО» — оператора морских терминалов в порту Тамань. Это серия интерактивов для школьников с погружением в различные профессии, где проводником выступают специалисты и топ-менеджеры предприятия. В настоящее время в Краснодарском крае нет аналогов подобного формата профориентации молодёжи.

Фото: пресс-служба ОТЭКО

Старшеклассники 8–11 классов в течение двух месяцев разрабатывали проекты развития портово-промышленной инфраструктуры по шести направлениям: инженерные решения, экология, энергетика, археология, информационные технологии и цифровизация, внутренние и внешние коммуникации; записывали видео-визитку о себе, а затем описывали выбранный проект — от постановки проблемы и оценки ресурсов до плана реализации и ожидаемого эффекта. Победители конкурса получили главный приз — стажировку с погружением в профессии.

«Компания разработала интенсивную двухнедельную программу с привлечением экспертов из самых разных сфер, чтобы случилась, возможно, «главная встреча» в жизни ребят, которая повлияет на их дальнейшее профессиональное становление и развитие, поможет найти свой путь в профессии и получить ответы на вопросы как о себе, так и о профессиональных возможностях в регионе. Как правило, именно от живых встреч и личного общения зажигаются сердца, и происходят инсайты, которые становятся отправной точкой для больших профессиональных свершений и помогают ребятам с уверенностью смотреть в будущее»,— отметила руководитель направления по работе с учебными заведениями ОТЭКО Ирина Селезнёва.

Программа каникул проходит под чутким руководством экспертов-профориентологов и включает живое общение с руководителями высшего звена, которые щедро делятся опытом, рассказывая не только о своих успехах, но и об ошибках. Это позволяет подросткам приблизиться к профессии своей мечты, попробовать себя в разных бизнес-ролях и получить реальное представление о том, как устроена работа в крупной компании. Участники разберут тренды рынка труда, научатся составлять резюме, работать с агрегаторами обучения и карьерными сайтами, создавать видеоконтент. Не обойдётся и без мастер-классов по ораторскому мастерству, первой помощи, выездов в Сыроварню в станице Запорожской и во Всероссийский детский центр «Смена» в Сукко. Завершится смена 7 августа защитой проектов, подведением итогов и награждением.

Проект «ТелеПорт в будущее» — это часть системной работы ОТЭКО с учебными заведениями, которую компания ведёт с 2023 года, и признанной передовой в регионе. Компания последовательно развивает и другие образовательные и социальные проекты: экологическое воспитание в рамках «Таманского экопросвета» и нравственно-патриотическую работу через волонтёрское движение «Энергия добра». В июне 2026 года при поддержке ОТЭКО во Всероссийском детском центре «Орлёнок» открылся Дом археолога, где подростки работают с артефактами возрастом 5 тыс. лет, найденными в районе порта Тамань.