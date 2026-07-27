Первый замглавы Волгограда Ирина Пешкова возглавила региональный комитет финансов

В администрации Волгоградской области утверждены новые кадровые назначения: Ирина Пешкова переведена из мэрии города на должность временно исполняющей обязанности председателя комитета финансов региона, сообщили в пресс-службе администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Пешкова переведена из мэрии Волгограда на должность врио главы облкомитета финансов

Фото: Администрация Волгограда Ирина Пешкова переведена из мэрии Волгограда на должность врио главы облкомитета финансов

Фото: Администрация Волгограда

Госпожа Пешкова, ранее возглавлявшая департамент финансов и являвшаяся первым заместителем главы Волгограда, теперь будет курировать финансовые вопросы в правительстве области. Александр Дорждеев сохранит пост первого заместителя губернатора, отвечающего за финансово-экономический блок. «Ирине Пешковой как вновь назначенному руководителю комитета предстоит пройти кадровый фильтр ’Единой России’ и профильного комитета регионального заксобрания», — уточнили в администрации губернатора.

Ирина Пешкова возглавила департамент финансов 31 декабря 2014 года, а через две недели, 13 января 2015 года, ее официально представили коллегам. До этого она была заместителем министра финансов Волгоградской области и курировала бюджетную политику в отраслях экономики.

Марина Окорокова