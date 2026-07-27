На предприятиях в Режевском и Заречном округах пройдут антитеррористические учения

Оперативный штаб в Свердловской области проведет антитеррористические учения на предприятиях промышленного комплекса в Режевском и Заречном муниципальных округах. В связи с этим, с 08:00 28 июля до 15:00 30 июля в отдельных районах проведения учения могут действовать временные ограничения на передвижение граждан и транспорта. Об этом сообщили в антитеррористической комиссии региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В учениях примут участие сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб, представители органов власти и местного самоуправления. В ходе мероприятий они отработают действия по пресечению террористического акта, а также ликвидации и минимизации его последствий.

Жителям рекомендуют заранее учитывать возможные ограничения при планировании поездок, а также не публиковать в социальных сетях информацию о передвижении техники и сил, местах их размещения и ходе мероприятий. Также гражданам напомнили о необходимости пользоваться только официальными источниками информации и не распространять непроверенные сведения. «Сохраняйте спокойствие, если увидите скопление спецтехники и сотрудников ведомств — это часть плановых мероприятий»,— призвали в антитеррористической комиссии региона.

Полина Бабинцева