В Новороссийске обновили правила декларирования доходов чиновников

В Новороссийске обновили местные нормативные акты, регулирующие предоставление и проверку сведений о доходах и имуществе муниципальных служащих, претендентов на должности в городской администрации и членов их семей. Об этом сообщает «Новороссийский рабочий»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Изменения связаны с новыми подходами федерального центра к антикоррупционной политике, действующими с 2026 года. Согласно положениям, информационная система «Посейдон» обеспечивает непрерывный мониторинг финансового и имущественного положения должностных лиц через взаимодействие с базами данных ГАИ, ФНС, Росреестра, Росимущества и Росфинмониторинга. Это позволяет оперативно выявлять коррупционные риски, в связи с чем ежегодное декларирование доходов чиновниками признано излишним. Кроме того, публикация деклараций, по мнению авторов поправок, вступает в противоречие с законом о персональных данных.

Поправки внесены в постановление администрации Новороссийска № 992 от 16.02.2021, утвердившее правила проверки достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и имущественных обязательствах руководителей муниципальных учреждений и претендентов на эти должности. Теперь проверку инициирует глава города — на основании сведений от правоохранительных и иных государственных органов, кадровых служб и сотрудников, ответственных за профилактику коррупции. Мэр также обязан реагировать на информацию от Общественной палаты РФ, политических партий, общественных объединений и публикации в общероссийских СМИ.

Постановлением горадминистрации № 4102 от 23.07.2026 утверждены новые правила предоставления сведений о доходах, имуществе и имущественных обязательствах руководителями муниципальных учреждений и претендентами на эти должности, включая членов их семей. Документ закрепляет право на исправление ошибок в уже поданных сведениях с установленными механизмом и сроками, а также чёткие требования к содержанию и форме подачи данных и порядку их проверки. Прописаны законные основания для отказа в утверждении кандидата на должность и введена обязанность декларировать расходы.

Анна Гречко