В Самарской области до конца года завершат централизацию системы МФЦ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в правительстве региона обозначил необходимость совершенствования работы системы МФЦ. По словам главы региона, сейчас одновременно действуют государственные (региональные) филиалы и муниципальные офисы МФЦ, которые подчиняются местным администрациям. Такое разделение сказывается на единообразии сервиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В связи с этим Вячеслав Федорищев поручил до конца 2026 года завершить централизацию системы с передачей полномочий на региональный уровень. Ожидается, что это позволит обеспечить единый стандарт обслуживания: жители отдаленных населенных пунктов смогут получать услуги с тем же качеством, скоростью и комфортом, что и заявители в крупных городских офисах МФЦ.

Георгий Портнов