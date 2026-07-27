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В Самарской области до конца года завершат централизацию системы МФЦ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в правительстве региона обозначил необходимость совершенствования работы системы МФЦ. По словам главы региона, сейчас одновременно действуют государственные (региональные) филиалы и муниципальные офисы МФЦ, которые подчиняются местным администрациям. Такое разделение сказывается на единообразии сервиса.

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В связи с этим Вячеслав Федорищев поручил до конца 2026 года завершить централизацию системы с передачей полномочий на региональный уровень. Ожидается, что это позволит обеспечить единый стандарт обслуживания: жители отдаленных населенных пунктов смогут получать услуги с тем же качеством, скоростью и комфортом, что и заявители в крупных городских офисах МФЦ.

Георгий Портнов