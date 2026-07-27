В Мурино водитель автобуса погиб после съезда с дороги

Во Всеволожском районе Ленинградской области водитель автобуса погиб после съезда машины с дороги. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции, пишет 47news.

По данным управления Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария произошла днем 27 июля на Шоссе в Лаврики в Мурино. За рулем автобуса находился 60-летний мужчина. По предварительной информации, он потерял управление, после чего транспортное средство съехало с дороги и снесло ограждение.

Водитель скончался до прибытия бригады скорой помощи. В момент ДТП пассажиров в салоне автобуса не было.

Причины произошедшего, в том числе обстоятельства, при которых водителю стало плохо, устанавливаются.

Матвей Николаев