У Крымского моста скопилось более 500 автомобилей

Днем 27 июля на подъездах к Крымскому мосту образовались автомобильные очереди после временных ограничений движения. По данным оперативного канала информационного центра «Крымский мост: оперативная информация», к 15:00 в ожидании ручного досмотра находилось около 530 транспортных средств, а время ожидания составляло около одного часа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Со стороны Тамани в очереди находилось 200 автомобилей. Время ожидания проезда оценивалось примерно в один час. Со стороны Керчи скопилось 330 транспортных средств, для которых также прогнозировалось ожидание около часа.

В течение дня движение по Крымскому мосту временно ограничивали дважды. Первый раз проезд перекрыли ранним утром более чем на час. Второе ограничение ввели после полудня, оно продолжалось около получаса. После восстановления движения на подъездах к мосту сформировались очереди на пунктах досмотра.

Ранее власти Республики Крым изменили правила провоза топлива через Крымский мост. С 23 июня лимит на перевозку горючего на одном автомобиле увеличили до 200 л.

Кроме того, с 29 апреля изменили схему движения перед пунктами досмотра со стороны Краснодарского края. На 134-м км федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь, в районе развязки Тамань — Волна, транспортные потоки разделили на два направления в зависимости от количества и габаритов перевозимого багажа. Новая схема применяется при прохождении досмотра перед въездом на Крымский мост.

Мария Удовик