Альфа-банк стал лауреатом международной премии Golden Bull Awards в Малайзии, получив награду «Банк мирового уровня для малого и микробизнеса». Международное жюри отметило вклад банка в развитие финансовых решений для предпринимателей и создание технологичных сервисов, которые помогают компаниям расти и масштабировать бизнес. Альфа-Банк последовательно развивает систему для предпринимателей, объединяя повседневное банковское обслуживание, инструменты управления финансами, кредитные продукты и сервисы для развития бизнеса в едином цифровом пространстве.

«КамАЗ» отменил четырехдневный график работы из-за роста объема заказов. Информацию распространила пресс-служба компании. Там отметили, что благодаря мерам, принимаемым для развития продаж, расширению модельного ряда автомобилей К5, а также стабилизации российского рынка грузовых автомобилей, удалось скорректировать производственный график в сторону увеличения. Ранее предполагалось, что в августе – октябре крупнейший российский производитель грузовиков будет работать в четырехдневном графике.

Apple может отказаться от умных очков с камерой, из-за обеспокоенности пользователей относительно конфиденциальности, сообщает Bloomberg. Помимо полного отсутствия камеры на устройстве также рассматриваются варианты ее использования только для работы ИИ-инструментов.