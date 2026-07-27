В 12 районах Петербурга до конца июля пройдут отключения горячей воды

Жителей 12 районов Санкт-Петербурга предупредили о временных отключениях горячей воды в связи с гидравлическими испытаниями тепловых сетей. Проверки пройдут с 27 по 31 июля, сообщили в городском комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гидравлические испытания оставят без горячей воды жителей 12 районов Петербурга

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Гидравлические испытания оставят без горячей воды жителей 12 районов Петербурга

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Как отметили в комитете, гидравлические испытания являются обязательным этапом подготовки к отопительному сезону 2026/2027. Они позволяют выявить ненадежные участки тепловых сетей, предотвратить аварии и снизить риск отключений горячей воды и отопления в зимний период.

В рамках подготовки специалисты проверят почти 10 тыс. километров тепловых сетей и проведут ремонт около тысячи источников теплоснабжения. Испытания затронут Московский, Пушкинский, Колпинский, Приморский, Кировский, Фрунзенский, Калининский, Невский, Красногвардейский, Центральный, Петроградский и Курортный районы города.

Всего запланировано 21 гидравлическое испытание, в том числе дополнительные проверки пройдут на сетях Невского, Красногвардейского и Фрунзенского районов.

Матвей Николаев