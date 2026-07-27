Ураган в Ростовской области задержал поезда в Анапу

Ураган в Ростовской области, повлёкший разрушения и человеческие жертвы, привёл к массовым задержкам поездов на юг страны, в том числе следующих в Анапу и из неё.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

С опозданием прибудут поезда № 218 «Москва — Анапа», №156 «Москва — Анапа», № 110 Москва — Анапа, № 504 «Уфа — Анапа», № 490 «Минск — Анапа» и № 290 «Екатеринбург — Анапа».

Задержки затронули и отправление из Анапы. Поезд № 151 «Анапа — Москва» должен был выйти 26 июля в 17:15, однако его сначала перенесли на 18:45, а затем еще на час. Пассажиры были вынуждены часами ожидать отправления прямо в вагонах.

Анна Гречко