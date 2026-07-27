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РЖД обязали выплатить 700 тысяч рублей за травму сотрудника в Дзержинске

Монтеру дзержинской дистанции пути (структурное подразделение ОАО «РЖД») присудили 700 тыс. руб. компенсации за моральный вред от производственной травмы. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В июне 2025 года работника ударило током во время замены железобетонных шпал с использованием крана-манипулятора. Травмирование произошло из-за ненадлежащей организации работ и несоблюдения требований охраны труда, отмечает надзор.

Галина Шамберина