РЖД обязали выплатить 700 тысяч рублей за травму сотрудника в Дзержинске

Монтеру дзержинской дистанции пути (структурное подразделение ОАО «РЖД») присудили 700 тыс. руб. компенсации за моральный вред от производственной травмы. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В июне 2025 года работника ударило током во время замены железобетонных шпал с использованием крана-манипулятора. Травмирование произошло из-за ненадлежащей организации работ и несоблюдения требований охраны труда, отмечает надзор.

Галина Шамберина