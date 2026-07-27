РЖД обязали выплатить 700 тысяч рублей за травму сотрудника в Дзержинске
Монтеру дзержинской дистанции пути (структурное подразделение ОАО «РЖД») присудили 700 тыс. руб. компенсации за моральный вред от производственной травмы. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ
В июне 2025 года работника ударило током во время замены железобетонных шпал с использованием крана-манипулятора. Травмирование произошло из-за ненадлежащей организации работ и несоблюдения требований охраны труда, отмечает надзор.