В Краснодаре восстановят поврежденные при атаке БПЛА школьные автобусы

В Краснодаре сохранят систему школьного подвоза после атаки беспилотников на предприятие, где размещался парк школьных автобусов. Об этом сообщил глава города по итогам посещения предприятия, пострадавшего в результате атаки БПЛА 22 июля.

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По его словам, часть автобусов получила повреждения, не позволяющие восстановить транспорт, еще несколько машин повреждены в различной степени. При этом большинство автобусов не пострадало. Также отмечается, что в результате происшествия никто из сотрудников предприятия не получил травм.

Атаку беспилотников на гражданский объект и жителей Краснодара квалифицируют как террористический акт. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело по соответствующей статье.

В администрации города сообщили, что предпримут меры, чтобы происшествие не повлияло на организацию перевозки школьников. Подрядная организация, отвечающая за школьный подвоз, планирует в максимально короткие сроки восстановить часть поврежденных автобусов.

После завершения первоочередных следственных действий специалисты приступят к ремонту техники. При этом восстановительные работы будут проводить таким образом, чтобы они не препятствовали дальнейшему расследованию уголовного дела.

Для обеспечения перевозки школьников к решению ситуации подключилось министерство образования Краснодарского края. Планируется, что муниципалитету на безвозмездной основе передадут 20 школьных автобусов.

В администрации города рассчитывают, что восстановление части поврежденного транспорта и передача дополнительных автобусов позволят сохранить систему школьного подвоза и обеспечить перевозку учащихся в полном объеме.

Мария Удовик