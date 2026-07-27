В Самарской области выявили более 134 тысяч тонн зерна, зарегистрированного с нарушениями

С начала года в Самарской области выявлено 266 деклараций о соответствии на продукцию общей массой более 134 тыс. тонн, зарегистрированных с нарушением обязательных требований ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна». Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Управление признало 17 июля недействительными семь деклараций о соответствии на две партии пшеницы общим весом 588 тонн, две партии подсолнечника — 1150 тонн, партию чечевицы — 600 тонн, партию гороха — 650 тонн и партию сои — 50 тонн. Производитель зерна для проведения исследований обратился в лабораторию, которая не имеет аккредитации на проведение работ по подтверждению соответствия зерна.

Руфия Кутляева