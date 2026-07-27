В Ленобласти вынесли приговор фигурантам дела о поджоге вышки сотовой связи

Ленинградский областной суд вынес приговор двум гражданам Казахстана, признанным виновными в диверсии на объекте сотовой связи в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леноблсуд назначил по 12 лет колонии обвиняемым в диверсии на объекте связи

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Леноблсуд назначил по 12 лет колонии обвиняемым в диверсии на объекте связи

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

На скамье подсудимых находились 19-летний Давид Аракелян и 20-летний Даниль Нурмухамбетов. По данным следствия и государственного обвинения, фигуранты по предварительному сговору подожгли распределительный щит на вышке сотовой связи. Как установил суд, преступление было совершено с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации.

Суд назначил каждому из подсудимых по 12 лет лишения свободы. Первые два года они будут отбывать наказание в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

Также суд постановил конфисковать мобильные телефоны, с помощью которых осужденные поддерживали связь с предполагаемыми организаторами преступления. Устройства обращены в доход государства.

Матвей Николаев