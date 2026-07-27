В Самарской области ограничения на продажу топлива на АЗС сделают временными

Ограничения на продажу топлива на автозаправочных станциях Самарской области, которые ранее были введены бессрочно, планируется перевести в формат временных. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Ситуация стабилизируется. Я прошу ограничения перевести в формат временных»,— сказал Вячеслав Федорищев.

Кроме того, врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков рассказал на оперативном совещании, что мониторинг цен на частных АЗС, проведенный Самарским УФАС совместно с прокуратурой, не выявил спекуляций на автозаправках. Владельцев частных АЗС уведомили о недопустимости увеличения цен на автомобильное топливо.

По словам чиновника, была проработана ситуация с отгрузкой топлива на нефтебазах региона. В результате около 4 тыс. тонн топлива было отгружено сельхозпроизводителям, чтобы не допустить коллапс при сборе урожая.

Вячеслав Федорищев поручил чиновникам совместно с контрольными органами дополнительно проработать меры по сдерживанию роста цен на частных автозаправках Самарской области.

Георгий Портнов